KI: Maschinenträume im Film
KI: Maschinenträume im Film
Künstliche Intelligenz durchdringt inzwischen alle kreativen Bereiche der Filmwelt. Während Schauspielerinnen und Schauspieler um ihre Jobs fürchten, übernehmen digitale Klone bereits zentrale Rollen. Auch die Figuren im Hintergrund lassen sich mittlerweile herunterladen: „Komparse“ wird so bald nicht mehr eine Berufsbezeichnung, sondern ein Dateityp sein. Geschichten könnten in Zukunft von Maschinen statt von Autorinnen und Autoren geschrieben werden. Was bleibt von der Traumwelt Hollywood, wenn Algorithmen Kreativität bestimmen und aus Weltenbauerinnen, Animationsfachkräften, Synchronsprecherinnen und zahlreichen weiteren kreativen Berufen nur noch Software wird? Diesen Fragen geht Mario Sixtus in seiner Doku "KI: Maschinenträume im Film nach".