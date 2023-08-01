Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Killing Eve

Nettes Gesicht

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 1vom 01.08.2023
Joyn+
Nettes Gesicht

Nettes GesichtJetzt ohne Werbung streamen

Killing Eve

Folge 1: Nettes Gesicht

43 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 16

Die MI5-Geheimagentin Eve erhält den Auftrag, die einzige Zeugin im Mordfall eines russischen Politikers zu beschützen. Doch ihre Mission scheitert: Eiskalt wird die Frau von der Profikillerin Villanelle ermordet. Eve verliert ihren Job, bleibt jedoch nicht lange arbeitslos. Schon bald meldet sich die MI6-Agentin Carolyn Martens bei ihr und bittet sie um Unterstützung bei der Fahndung nach einer gewieften Auftragsmörderin ...

Alle Staffeln im Überblick

Killing Eve
SAT.1 emotions
Killing Eve

Killing Eve

Alle 4 Staffeln und Folgen