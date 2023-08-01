Killing Eve
Folge 3: Ich kenn' Sie doch
43 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 16
Eve und ihr Partner Bill reisen nach Berlin, wo Villanelle ein weiteres Menschenleben genommen hat. Während Eve eifrig für den Mordfall recherchiert, nimmt Bill die Verfolgung der Auftragskillern auf. In einem Club wird er fündig - und gerät direkt in Villanelles Fänge ...
Alle Staffeln im Überblick
Killing Eve
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Fifth Season