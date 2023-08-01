Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Killing Eve

Ich will nicht frei sein

SAT.1 emotionsStaffel 1Folge 7vom 01.08.2023
Joyn+
Ich will nicht frei sein

Ich will nicht frei seinJetzt ohne Werbung streamen

Killing Eve

Folge 7: Ich will nicht frei sein

43 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 16

Villanelle kommt aus dem Gefängnis frei und wird sofort mit einer unerwarteten Mission betraut: Sie soll ihren einstigen Auftraggeber Konstantin aus dem Weg schaffen. Eve nimmt unterdessen Kontakt zu Anna auf, mit der Villanelle einst eine Beziehung geführt haben soll.

Alle Staffeln im Überblick

Killing Eve
SAT.1 emotions
Killing Eve

Killing Eve

Alle 4 Staffeln und Folgen