Ich will nicht frei seinJetzt ohne Werbung streamen
Killing Eve
Folge 7: Ich will nicht frei sein
43 Min.Folge vom 01.08.2023Ab 16
Villanelle kommt aus dem Gefängnis frei und wird sofort mit einer unerwarteten Mission betraut: Sie soll ihren einstigen Auftraggeber Konstantin aus dem Weg schaffen. Eve nimmt unterdessen Kontakt zu Anna auf, mit der Villanelle einst eine Beziehung geführt haben soll.
Alle Staffeln im Überblick
Killing Eve
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Action, Drama, Thriller
Produktion:US, 2018
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1-4: Fifth Season