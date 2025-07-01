Kinabatangan - Der Amazonas des Ostens
Folge 1: Quelle des Lebens
43 Min.Ab 6
Der Amazonas des Ostens: An den Ufern des Kinabatangan im Nordosten Borneos leben uralte menschliche Kulturen und prähistorisch anmutende Tiere in friedlicher Koexistenz. In diesem Naturparadies entdecken Forscher fast täglich neue Spezies.
Genre:Dokumentation, Natur
Produktion:au, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Wild Fury Pty Ltd