Kiwis große Partynacht

Loona, Lou Bega und Alphaville bringen Feuer auf die Bühne

SAT.1Staffel 1Folge 2vom 05.01.2024
Loona, Lou Bega und Alphaville bringen Feuer auf die Bühne

Loona, Lou Bega und Alphaville bringen Feuer auf die BühneJetzt kostenlos streamen

Kiwis große Partynacht

Folge 2: Loona, Lou Bega und Alphaville bringen Feuer auf die Bühne

146 Min.Folge vom 05.01.2024Ab 12

Andrea "Kiwi" Kiewel feiert und tanzt mit Publikum und Gästen einen ganzen Abend zu den Hits der 80er und 90er. Der Clou in dieser Show: eine 360-Grad Bühne mit echten Stars zum Anfassen. Mit dabei sind Lou Bega, Alphaville, Heinz Rudolf Kunze, Loona, Dr. Alban, Johnny Logan, Münchener Freiheit, Mike Singer, Oli P., Thomas Anders, Vaya Con Dios, Bell Book & Candle und viele mehr.

