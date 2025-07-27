Klassik unterm Hakenkreuz – Der Maestro und die Cellistin von AuschwitzJetzt kostenlos streamen
Klassik unterm Hakenkreuz – Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz
Der Film erzählt die Geschichte klassischer Musik im sogenannten Dritten Reich. Im Zentrum der Erzählung stehen die Schicksale von Anita Lasker-Wallfisch und Wilhelm Furtwängler: Auf der einen Seite eine junge Frau, die als deutsche Jüdin nach Auschwitz verschleppt wurde und nur dank ihrer musikalischen Begabung überlebte. Auf der anderen Seite ein Dirigent, international gefeiert, der sich mit Hitler und seinen Helfern arrangierte und so den Pakt mit dem Teufel einging. So zeigt der Film, wie nah die deutsche Hochkultur und die Hölle von Auschwitz beieinander liegen. Für den Dokumentarfilm wurde historisches Filmmaterial digital restauriert und sorgfältig koloriert. Regie: Christian Berger
