Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klassik unterm Hakenkreuz – Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz

Klassik unterm Hakenkreuz – Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz

ORF2Staffel 1Folge 2vom 27.07.2025
Klassik unterm Hakenkreuz – Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz

Klassik unterm Hakenkreuz – Der Maestro und die Cellistin von AuschwitzJetzt kostenlos streamen

Klassik unterm Hakenkreuz – Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz

Folge 2: Klassik unterm Hakenkreuz – Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz

53 Min.Folge vom 27.07.2025

Der Film erzählt die Geschichte klassischer Musik im sogenannten Dritten Reich. Im Zentrum der Erzählung stehen die Schicksale von Anita Lasker-Wallfisch und Wilhelm Furtwängler: Auf der einen Seite eine junge Frau, die als deutsche Jüdin nach Auschwitz verschleppt wurde und nur dank ihrer musikalischen Begabung überlebte. Auf der anderen Seite ein Dirigent, international gefeiert, der sich mit Hitler und seinen Helfern arrangierte und so den Pakt mit dem Teufel einging. So zeigt der Film, wie nah die deutsche Hochkultur und die Hölle von Auschwitz beieinander liegen. Für den Dokumentarfilm wurde historisches Filmmaterial digital restauriert und sorgfältig koloriert. Regie: Christian Berger

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Klassik unterm Hakenkreuz – Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz
ORF2
Klassik unterm Hakenkreuz – Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz

Klassik unterm Hakenkreuz – Der Maestro und die Cellistin von Auschwitz

Alle 1 Staffeln und Folgen