Kling Klang im Orchester
Folge 18: Kling Klang mit RSO
18 Min.Folge vom 14.10.2024
Dass es über Instrumentenkunde viel zu erzählen gibt, haben Ilia und Arwen schon in ihrer ersten "Kling Klang"-Reihe bewiesen. Jetzt wagen sich die beiden Teenager hinein in die musikalische Polyphonie und erforschen das Orchester. Das ORF Radio-Symphonieorchester Wien gewährt dabei Einblicke in Probenarbeit, Organisation und nimmt Ilia und Arwen sogar mit auf eine Tournee nach Japan. Bildquelle: ORF/Titus Hollweg
Altersfreigabe:
0