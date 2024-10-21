Kling Klang im Orchester
Folge 19: Kling Klang mit RSO
Das ist die Frage, die Ilia und Arwen in dieser Folge versuchen zu beantworten. Jedenfalls ist es gar nicht nicht einfach. Was dafür alles zu tun ist erfordert viel Übung und vor allem starke Nerven. Ilia macht den Selbsttest und versucht alle Schritte, die es braucht, durchzumachen. Wird sie es schaffen? Im großen Saal wird gerade für ein neu komponiertes Harfenkonzert geprobt. Harfensolist dabei ist ein Megastar an der Harfe: Xavier de Maistre. Arwen trifft den Harfenisten in seiner Garderobe zum Gespräch und erfährt dabei, dass Xavier selbst lange in einem Orchester gespielt hat bevor er zum Solisten wurde. Und wie entsteht eigentlich eine neue Komposition für Orchester? Arwen und Ilia treffen Hannah Eisendle, die vom Orchester mit einem Stück beauftragt wurde. Wir sind also live dabei, wenn die Kreativität einer Komponistin zu fließen beginnt. Bildquelle: ORF/Titus Hollweg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick