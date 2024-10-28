Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Kling Klang im Orchester

Kling Klang mit RSO

ORF KidsStaffel 1Folge 20vom 28.10.2024
Kling Klang mit RSO

Kling Klang mit RSOJetzt kostenlos streamen

Kling Klang im Orchester

Folge 20: Kling Klang mit RSO

17 Min.Folge vom 28.10.2024

Wisst ihr, woran man eine Sendung im Radio erkennt? Oder kennt ihr den Grund dafür, dass man bei gruseligen Filmen eine Gänsehaut bekommt? Das Geheimnis dafür liegt in der Musik. Und wenn Ilia und Arwen über unser Orchester bisher als exquisites Konzertensemble berichtet haben, so zeigen sie euch heute, was das ORF Radio Symphonieorchester noch so alles macht. Zur Zeit sitzen die Musikerinnen und Musiker nämlich im Aufnahmestudio und nehmen die Filmmusik zu einer international erfolgreichen TV-Serie auf. Das Radiosymphonieorchester besteht aus fast 100 Musikerinnen und Musikern. Wie organisiert man so eine Gruppe von Menschen und was sind dabei die Herausforderungen? Und Ilia und Arwen schauen wieder bei Komponistin Hannah Eisendle vorbei um zu sehen, wie es mit ihrem Werk läuft. Dabei kann Hannah die beiden gut gebrauchen, sie möchte nämlich etwas ausprobieren mit ihnen. Bildquelle: ORF/Titus Hollweg

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Kling Klang im Orchester
ORF Kids
Kling Klang im Orchester

Kling Klang im Orchester

Alle 1 Staffeln und Folgen