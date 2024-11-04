Kling Klang im Orchester
Folge 21: Kling Klang mit RSO
Ilia und Arwen erleben eine neue Seite des Orchesteralltags, nämlich wie sehr sich Musikerinnen und Musiker um den Nachwuchs kümmern. Nicht nur den auf dem Konzertpodium sondern vor allem um den Nachwuchs im Publikum. Regelmäßig werden Schulklassen in die Proben eingeladen um den Schülerinnen und Schülern Musik - auch ganz moderne Musik - näher zu bringen. Daneben betreibt das Orchester auch einen eigenen Podcast. Ein anstehendes Großereignis ist aber sicherlich das Superheld*innen - Konzert, bei dem nicht nur die bekanntesten Melodien von Filmfiguren erklingen, sondern das junge Publikum auch zum Mitmachen aufgefordert ist. Zusätzlich beginnen die Vorbereitungen für eine Tournee - so nennt man es, wenn ein Orchester auf Reisen geht. Diesmal geht es für drei Wochen nach Japan. Dass da einiges zu erledigen ist, bevor alles aufbricht, versteht sich von selbst. Andreas sitzt dafür in der Organisation des Orchesters und versucht alles bestens vorzubereiten. Die Noten von Hannah Eisendles Stück sind fertig und landen im Archiv. Was ist ein Archiv? Nun, dort werden alle Noten von allen Stücken, die das Orchester spielt, aufgehoben. Florian ist der Archivar und zeigt uns wie viele Noten er in feinster Ordnung hält und, dass er auch ein Musiker ist: er spielt nämlich Orgel.
