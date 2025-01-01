Klinik am Südring
Ärzte und Pflegepersonal eines Krankenhauses geben Einblick in ihren beruflichen Alltag. Doch neben den professionellen Höhen und Tiefen werden auch persönliche Schicksale dokumentiert.
Klinik am Südring: Der Alltag unserer Ärzte
Die Sat .1 Reality-Serie Klinik am Südring verschafft Zuschauenden einen Einblick in den turbulenten Alltag der Ärzt*innen und Pfleger*innen in Köln. Diese erleben tagtäglich lebensgefährliche Operationen und verzwickte Lebensgeschichten mit. Ob ein geheimnisvoller Familienfluch oder eine unerklärliche Massenvergiftung: Die Familienhelfer*innen der Klinik am Südring haben eine Lösung für jedes Szenario und sorgen immer für ein echtes Happy End.
Der Ablauf der Behandlung
Jede Folge beinhaltet drei verschiedene Fälle. Dabei geht es den Familienhelfer*innen primär darum, so schnell wie möglich den Grund für die jeweilige Beschwerde zu finden. Das ist oft leichter gesagt als getan, denn viele Fälle sind verstrickter, als sie zunächst erscheinen. Zum Beispiel wird der kleine Nico mit Sauerstoffarmut im Blut eingeliefert. Die Untersuchungen ergeben zunächst keine triftige Diagnose, was Nicos Familie stark beunruhigt.
Die Sat .1 TV-Sendung Klinik am Südring beschäftigt sich jedoch nicht nur mit der Gesundheit der Patient*innen, sondern auch mit ihrem Privatleben. So finden die Familienhelfer*innen heraus, dass Nico Angst vor seiner Schwester hat. Weil sie Eyeliner und schwarze Klamotten trägt, bildet sich der kleine Junge ein, dass sie ein Vampir ist und seinen Blutmangel verursacht hat. Davon will seine Familie aber nichts hören.
Gegen Ende der Folge finden die Familienhelfer*innen und Ärzte der Klinik jedoch immer eine wissenschaftliche Begründung für die jeweilige Krankheit. Damit schaffen sie es, sowohl die gesundheitlichen, als auch die persönlichen Probleme der Patient*innen zu lösen. So finden sie heraus, dass Nicos Blutmangel an seinem exzessiven Johannisbeerkonsum liegt und nicht an seiner Schwester. Schließlich kann Nicos Familie beruhigt wieder nach Hause gehen.
Die Kunst der Scripted-Reality
Die in 2016 gestartete TV-Sendung Klinik am Südring besteht mittlerweile aus mehr als 750 Folgen, die täglich auf Sat .1 ausgestrahlt werden. Nach dem Erfolg der Show entstanden außerdem mehrere Spin-Offs, unter anderem Klinik am Südring - Die Familienhelfer und Die Gemeinschaftspraxis. Auch in diesen Sendungen geht es darum, wie Therapeut*innen und Sozialarbeiter*innen der Klinik am Südring ihre Patient*innen unterstützen. Dabei sind diese oft entweder verhaltensauffällig oder haben sonstige emotionale Herausforderungen zu bewältigen. Egal, um welche Krankheit es geht: Die Familienhelfer*innen können in jeder Situation helfen.
Wie bei Scripted Reality oft der Fall ist nicht alles in der TV-Sendung echt. So spielen die Folgen der Sat .1 Serie nicht in einer echten Klinik in Köln, sondern in einem aufwendig eingerichteten Fernsehstudio in Hürth. Während das Krankenhauspersonal tatsächlich aus ausgebildetem ärztlichem Fachpersonal besteht, sind die Patient*innen Schauspielende, denen die Maskenbildner*innen ihre Krankheiten verpassen.
