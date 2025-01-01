Klinik am Südring - Die Familienhelfer
Klinik am Südring - Die Familienhelfer
"Die Familienhelfer" werden von Ärzten und Schwestern der Klinik am Südring zu Hilfe gerufen, wenn Familien kleine und große Probleme nicht mehr alleine bewältigen können. Egal ob Verhaltensauffälligkeiten oder Erziehungsprobleme: Die Sozialarbeiter und Therapeuten finden für alles eine Lösung. Mit fachlichem Know-How und emotionaler Unterstützung stehen sie den Familien im Alltag zur Seite, um das Wichtigste zu schützen, das wir haben: unsere Kinder.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2019
