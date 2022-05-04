Folge 1 - Klischee ade - von Männern und FrauenJetzt kostenlos streamen
Klischee ade - von Männern und Frauen
Folge 1: Folge 1 - Klischee ade - von Männern und Frauen
51 Min. Ab 6
Welche Rolle spielen Geschlechterklischees bei der Partnerwahl? Um diese Frage zu beantworten, wird jeweils eine Gruppe von Männern und Frauen gebildet und auf Tinder geschickt, um dort die ansprechendsten Profile ausfindig zu machen.
