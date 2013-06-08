Duell in der Küche - Castingfolge 2Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 08.06.2013: Duell in der Küche - Castingfolge 2
22 Min.Folge vom 08.06.2013Ab 6
Spitzenkoch Oliver Hoffinger und tele suchen den "Glücksbringer Nachwuchs" des Landes. Das Gewinner-Team gewinnt ein Top-Auslands-Praktikum in einem europäischen Spitzenrestaurant.Die Prüfung: "Sei kreativ! Geschmack und Serviertechnik"- 5 Zutaten, 8 Minuten- ein Gericht!
6
