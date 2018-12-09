Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Folge vom 09.12.2018
22 Min.Folge vom 09.12.2018Ab 6

Hochbetrieb in der PULS 4 Küche: Oliver Hoffinger und sein heutiger Gastkoch Walter Lutz vom Stadlwirt in Nauders erfüllen wahre Genuss-Träume. Beim Tiroler wird es die Edelversion eines Gröstls. Dafür hat er als erstes knackiges Gemüse gewürfelt, Beirid rosa angebraten und gekochte Kartoffeln kleingeschnitten.

