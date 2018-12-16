Koch mit! Oliver vom 16.12.2018Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 16.12.2018: Koch mit! Oliver vom 16.12.2018
19 Min.Folge vom 16.12.2018Ab 6
Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass Patricia in der PULS 4 Küche steht. Sie sorgt schon seit geraumer Zeit dafür, dass der Oliver gut aussieht, alles richtig macht und im Zweifelsfall keine Redakteure frisst. Das heutige Festessen ist ein Dreigang-Menü, so wie es Oliver und Patricia auch für ihre insgesamt fünf Patch-Work-Kinder zubereiten würden. Und das besteht aus knackigen Brokkoli-Garnelen, einem weihnachtlichen Filet Wellington und zum Schluss einem Dosen-Mandarinen-Vanillekipferl-Schicht-Dessert-Genuss mit insgesamt fünf Bindestrichen.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4