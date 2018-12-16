Zum Inhalt springenBarrierefrei
Koch mit! Oliver vom 16.12.2018

PULS 4
Folge vom 16.12.2018
19 Min.
Ab 6

Es ist natürlich nicht das erste Mal, dass Patricia in der PULS 4 Küche steht. Sie sorgt schon seit geraumer Zeit dafür, dass der Oliver gut aussieht, alles richtig macht und im Zweifelsfall keine Redakteure frisst. Das heutige Festessen ist ein Dreigang-Menü, so wie es Oliver und Patricia auch für ihre insgesamt fünf Patch-Work-Kinder zubereiten würden. Und das besteht aus knackigen Brokkoli-Garnelen, einem weihnachtlichen Filet Wellington und zum Schluss einem Dosen-Mandarinen-Vanillekipferl-Schicht-Dessert-Genuss mit insgesamt fünf Bindestrichen.

