Koch mit! Oliver vom 18.12.2016Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 18.12.2016: Koch mit! Oliver vom 18.12.2016
36 Min.Folge vom 18.12.2016Ab 6
PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger holt sich nicht nur Weihnachten ans Herz, sondern Schnitzel-Legende Walter Lutz an den Herd! Gemeinsam begeben sich die beiden auf eine köstlich kulinarische Reise: Von einer knusprig saftigen Pizza Fritta aus Neapel bis zum krossesten scharfen Südstaaten-Backhendl. Mehr Biss geht nicht! Außerdem in „Kochen ist Chefsache“ basteln Oliver und sein Christkind Fabian jetzt schon an Rezeptideen für die Tage NACH Weihnachten! Sie zaubern das Beste aus dem Reste vom Feste: würzig exotische Pho, herzhaft pikante Germknödel und knusprig scharfe Frühlingsrollen. Wird hier das Restl-Essen köstlicher als der heilige Abend war?
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4