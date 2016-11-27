Koch mit! Oliver vom 27.11.2016Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 27.11.2016: Koch mit! Oliver vom 27.11.2016
Folge vom 27.11.2016
In der Kürze liegt die Würze – PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger ist wieder „Fertig in 20 Minuten“. Es gibt herzhaftes Ratatouille aus dem Ofen mit selbstgemachtem Weißbrot und danach die Erfüllung aller Fleischträume: Lammköfte, Hühnerfilets und Lammkoteletts. Ein saftig zartes Trio, das sogar in so kurzer Zeit zu haben ist. Außerdem in „Kochen ist Chefsache“ geben Oliver und sein Christkind Fabian einen köstlichen Vorgeschmack auf Weihnachten. Gemeinsam zaubern sie einen traumhaft saftigen Adventburger mit würzigem Rotkraut und krossem Speck.
