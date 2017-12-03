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Koch mit Oliver

Koch mit! Oliver vom 03.12.2017

PULS 4Folge vom 03.12.2017
Koch mit! Oliver vom 03.12.2017

Koch mit! Oliver vom 03.12.2017Jetzt kostenlos streamen

Koch mit Oliver

Folge vom 03.12.2017: Koch mit! Oliver vom 03.12.2017

34 Min.Folge vom 03.12.2017Ab 6

Was sich der Hoffinger da immer einfallen lässt! PULS 4 Küchenchef Oliver Hoffinger will das Rad gar nicht neu erfinden, er will es einfach nur besser machen! Diesmal zeigt Oliver Hoffinger nicht nur, wie man beim Jungschweins-Kareebraten dafür sorgt, dass er niemals zu trocken wird , sondern auch, wie sie die perfekteste Kruste hinbekommen. Begleitet wird der Bratentraum von den atemberaubendsten Briocheknödeln. Davor zaubert der Hoff einen knackig-saftigen Mangold-Feta-Strudel und zum krönenden Abschluss gibt’s zuckerfreie Vanillekipferl. Ja, das geht. Und wie das geht, macht Oliver vor!

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