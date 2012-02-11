Koch mit Oliver
Folge vom 11.02.2012: Das zweite Casting
27 Min.Folge vom 11.02.2012Ab 6
Das Finale des großen Lehrlingscastings auf PULS 4 rückt immer näher! Die zahlreichen Bewerber kämpfen um die einmalige Chance, Olivers Kochlehrling zu werden, um gemeinsam mit ihm vor der Kamera zu kochen. Die besten Szenen vom Casting sowie alle Infos zu den Top-Kandidaten in "Koch mit! Oliver" gibt es auf PULS 4 oder www.kochmitoliver.at ... Diesmal bei "Koch mit! Oliver": Penne mit Radicchio-Paradeiser ...
