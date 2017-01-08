Koch mit! Oliver vom 08.01.2017Jetzt kostenlos streamen
Koch mit Oliver
Folge vom 08.01.2017: Koch mit! Oliver vom 08.01.2017
32 Min.Folge vom 08.01.2017Ab 6
Die flaumigsten, cremigsten und fruchtigsten Genüsse in wenig Zeit? PULS4 Küchenchef Oliver Hoffinger zeigt wie’s geht! Es gibt die flaumigsten Speck-Spinatkäseknödel in verführerischer brauner Butter und danach schokoladigen Panettone-Pudding mit fruchtigen Beeren und karamellisiertem Schneehäubchen. Und das alles fertig in 20 Minuten! Außerdem in „Kochen ist Chefsache“ schwingen Oliver und Fabian wieder gemeinsam den Kochlöffel. Es gibt traumhaft cremiges Pilzrisotto mit käsig gefüllter Hendlbrust.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4