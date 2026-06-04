Kult-Serie "Kommissar Rex" (6 und 7/20): Der NeueJetzt kostenlos streamen
Kommissar Rex Staffel 4
Folge 26: Kult-Serie "Kommissar Rex" (6 und 7/20): Der Neue
Nach dem Tod Mosers ist die Stimmung im Büro gedrückt. Am meisten leidet Rex unter dem Verlust, er will weder fressen noch schlafen. In der Donau wird die verstümmelte Leiche eines Mannes gefunden. In letzter Minute sichert der neue Kommissar Alexander Brandtner unter Einsatz seines Lebens das einzige Beweismittel. Mit viel Verständnis und Geduld gewinnt Alex schließlich das Vertrauen von Rex und gemeinsam nehmen sie die Verfolgung der Mörder auf. Besetzung: Gedeon Burkhard (Alexander Brandtner) Heinz Weixelbraun (Christian Böck) Wolf Bachofner (Peter Höllerer) Gerhard Zemann (Dr. Leo Graf) Maddalena Crippa (LuciaAmato) Josefin Platt (Frau Krammer) Andrea Tiziani (Franco Bianchi) Emilio de Marchi (Mimmo Munafi) Antonio di Mauro (Gianni Fedele) Regie: Udo Witte Drehbuch: Peter Hajek und Peter Moser Bildquelle: ORF/Beta Film/Ali Schafler
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