Wien sehen und sterbenJetzt ohne Werbung streamen
Kommissar Rex
Folge 1: Wien sehen und sterben
89 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12
"Kommissar Rex" meldet sich zum Dienst und wird bei einem gefährlichen Sondereinsatz gebraucht: In einer Bar am Wiener Stephansdom sitzt ein zitternder Mann, denn unter ihm tickt eine Bombe. Rex' Schnüffeltest zeigt eindeutig: Der Sprengsatz ist echt. Ab hier übernimmt Rex' menschlicher Kollege Kommissar Max Steiner. Können die beiden eine Katastrophe verhindern?
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-11: SAT.1 & © Season 11: SAT.1/ORF