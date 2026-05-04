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Kommissar Rex

Tod im Rampenlicht

SAT.1Staffel 11Folge 4vom 04.05.2026
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Kommissar Rex

Folge 4: Tod im Rampenlicht

87 Min.Folge vom 04.05.2026Ab 12

Ein Date mit Rettungssanitäterin Julia endet für Max am sonst so beschaulichen Semmering in einem Geiseldrama. Nach einem gemeinsamen Theaterbesuch geraten die beiden in Verstrickungen aus Eifersucht, Neid und Vergeltung. Können sie die Situation entschärfen und den Täter stellen?

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