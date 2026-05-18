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Kommissar Rex

Der Rosenkavalier

SAT.1Staffel 11Folge 6vom 18.05.2026
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Kommissar Rex

Folge 6: Der Rosenkavalier

88 Min.Folge vom 18.05.2026Ab 12

Max und Rex werden feierlich mit dem Verdienstorden ausgezeichnet, während mitten in Wien ein furchtbarer Mord geschieht. Die Leiche der jungen Miriam Hochburg sitzt fixiert auf einem Stuhl, in einem roten Kleid mit starrem Blick, neben ihr ein Strauß Rosen und eine Flasche Wein. Die Inszenierung weckt sofort Erinnerungen. Sie entspricht exakt der Handschrift von Harald Binder, dem "Rosenkavalier" - einem Serienmörder, den Max vor Jahren hinter Gitter gebracht hat.

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