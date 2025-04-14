Konsumfalle Osternest?
Folge 1: Konsumfalle Osternest?
Osterschinken, Ostereier, Schokohasen – auch heuer wieder ruft es aus allen Ecken des Supermarktes „kauf mich“. Das Osterfest ist als Umsatz-Booster fix eingeplant, greifen wir doch anlassbedingt zu Verlockungen, deren Strahlkraft im Rest des Jahres überschaubar ist. Die Themenmontag-Neuproduktion hat sich den österreichischen Osterkonsum kritisch angesehen – was kosten die Dinge, welchen österlichen Preisaufschlag zahlen wir, und wie sieht es mit der Qualität der Waren aus? Gerade angesichts des Bio-Eier-Mangels im heurigen Frühjahr stellt sich die Frage, wie viele Eier diesmal importiert werden müssen, um die Nachfrage zu erfüllen, und zwar von wo und aus welchen Produktionsbedingungen? Kommt der Osterhase heuer gar aus einer niederländischen Legebatterie? Bildquelle: Michael Bihlmayer/ChromOrange/picturedesk.com
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick