ORF IIIStaffel 1Folge 1vom 14.04.2025
46 Min.Folge vom 14.04.2025

Osterschinken, Ostereier, Schokohasen – auch heuer wieder ruft es aus allen Ecken des Supermarktes „kauf mich“. Das Osterfest ist als Umsatz-Booster fix eingeplant, greifen wir doch anlassbedingt zu Verlockungen, deren Strahlkraft im Rest des Jahres überschaubar ist. Die Themenmontag-Neuproduktion hat sich den österreichischen Osterkonsum kritisch angesehen – was kosten die Dinge, welchen österlichen Preisaufschlag zahlen wir, und wie sieht es mit der Qualität der Waren aus? Gerade angesichts des Bio-Eier-Mangels im heurigen Frühjahr stellt sich die Frage, wie viele Eier diesmal importiert werden müssen, um die Nachfrage zu erfüllen, und zwar von wo und aus welchen Produktionsbedingungen? Kommt der Osterhase heuer gar aus einer niederländischen Legebatterie? Bildquelle: Michael Bihlmayer/ChromOrange/picturedesk.com

ORF III
