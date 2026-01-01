Kostenfalle Handwerk
Kostenfalle Handwerk
Therme kaputt, aus Wohnung ausgesperrt, Wasser läuft aus – in jeder Wohnung lauern Alltags-Katastrophen, die teuer werden können. Reparaturen wie diese können große Löcher ins Haushaltsbudget reißen, und oft stellt man sich dann die Frage der Verhältnismäßigkeit. Anfahrtskosten, Ersatzteile, Stundensätze - schnell türmen sich mehrere hundert Euro auf der Rechnung. Schlüsseldienste etwa brauchen selten über eine Minute, um jede zugefallene Türe wieder zu öffnen. Nützen sie mit ihren Preisen die Not der Menschen aus? Und bei Haushaltsgeräten: Gehen die Mechaniker wirklich immer minimalinvasiv zu Werk? Gestalter Florian Riedelsperger hat in dieser Themenmontag-Neuproduktion die Probe aufs Exempel gemacht.
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