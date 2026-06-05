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Krone zu Mittag

Leiche in Hauswand, Kopftuchverbot und Ottifant

krone.tvStaffel 2026Folge 110vom 05.06.2026
Leiche in Hauswand, Kopftuchverbot und Ottifant

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Krone zu Mittag

Folge 110: Leiche in Hauswand, Kopftuchverbot und Ottifant

54 Min.Folge vom 05.06.2026

Ein rätselhafter und makabrer Fund beschäftigt derzeit die Ermittler in Niederösterreich: In Münchendorf wurde die mumifizierte Leiche einer Frau in einer Hauswand entdeckt. UND: Das Kopftuchverbot für unter 14-Jährige ist noch gar nicht in Kraft – sorgt aber bereits jetzt für massiven Streit. Außerdem: Wie Otto Waalkes mit seinen Ottifanten die Kunstgeschichte aufmischt. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Stefana Madjarov.

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