Leiche in Hauswand, Kopftuchverbot und OttifantJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 110: Leiche in Hauswand, Kopftuchverbot und Ottifant
54 Min.Folge vom 05.06.2026
Ein rätselhafter und makabrer Fund beschäftigt derzeit die Ermittler in Niederösterreich: In Münchendorf wurde die mumifizierte Leiche einer Frau in einer Hauswand entdeckt. UND: Das Kopftuchverbot für unter 14-Jährige ist noch gar nicht in Kraft – sorgt aber bereits jetzt für massiven Streit. Außerdem: Wie Otto Waalkes mit seinen Ottifanten die Kunstgeschichte aufmischt. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“, moderiert von Stefana Madjarov.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten, Reality, Politik, Comedy, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv