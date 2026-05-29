Giftige Grillkohle, Spionageprozess und Cannes | KRONE ZU MITTAGJetzt kostenlos streamen
Krone zu Mittag
Folge 19: Giftige Grillkohle, Spionageprozess und Cannes | KRONE ZU MITTAG
54 Min.Folge vom 29.05.2026
Im größten Spionageprozess der Zweiten Republik ist das Urteil gefallen: Egisto Ott wurde zu mehr als vier Jahren Haft verurteilt. UND: Ein Jogger entdeckt bei Graz eine exotische Würgeschlange. Außerdem zu Gast: Schauspieler Max Ortner, er erzählt, wie er die Filmfestspiele in Cannes erlebt hat! Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.
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Krone zu Mittag
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Genre:Talk, Dokumentation, Nachrichten, Unterhaltung, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1, Season 2025-2026: krone.tv