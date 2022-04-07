Alex Kumptner & Hanna Reder versus Ali Güngörmüs & Richard RauchJetzt kostenlos streamen
Kühlschrank öffne dich! - Das Duell der Kochprofis
Folge 1: Alex Kumptner & Hanna Reder versus Ali Güngörmüs & Richard Rauch
105 Min.Folge vom 07.04.2022Ab 6
Gemeinsam treten Alexander Kumptner und Hanna Reder gegen das Herausforderteam Ali Güngörmüs und Richard Rauch an - und braten, frittieren, brutzeln mit alltäglichen - und manchmal auch überraschenden - Kühlschrank-Schätzen um die Köch:innen-Ehre! Welches Team gewinnt, entscheiden die Besitzer:innen der jeweiligen Kühlschränke. Denn die müssen von den kulinarischen Spontankreationen à la French Toast mit Apfelmus oder spicy Gurken-Backhendl-Salat überzeugt werden.
