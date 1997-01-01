Küstenwache
Küstenwache
Die Krimiserie begleitet die Besatzung eines Schiffes der deutschen Küstenwache auf ihren Einsätzen in der Ostsee. Kapitän Holger Ehlers und seine Crew bekommen es dabei mit fast allen Formen klassischer Straftaten zu tun, von Mord über Erpressung bis hin zu Entführungen. Hinzu kommen allerdings noch Delikte, die speziell mit der Küste und dem Meer zu tun haben. Koordiniert von der Einsatzzentrale in Neustadt muss die Crew Schmugglern und Giftmüll-Verbrechern das Handwerk legen, Fischerei-Delikte aufklären und in Seenot geratene Menschen retten. Beeindruckende Aufnahmen von den deutschen Ostseegebieten sowie spektakuläre, spannende und emotionale Geschichten rund um die Besatzung des Küstenwachschiffs Albatros II heben die Serie ab von üblichen Fernsehkrimi-Alltag.