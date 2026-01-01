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Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends

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1 StaffelAb 12
Open Minds Media1 StaffelAb 12
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Ball in Sicht: Wie gut ist der deutsche Kader? Der WM-Check I
Ball in Sicht: Die WM-Favoriten (& starke Teams unter dem Radar) – der WM-Check II
Ball in Sicht: Die Hosts: USA, Kanada & Mexiko - Wie prägt Trump die WM? (Gast: KT Guttenberg)
Ball in Sicht: Nach dem 7:1 zum WM-Start – wie geht es weiter fürs deutsche Team?
#5 Der Krieg gegen Iran. 10 Jahre Todestag Guido Westerwelle. Serienhit "Unfamiliar". Nur der FC Bayern!
Ball in Sicht: Nach dem WM-Start: Wie gut sind BRA, MAR, USA, MEX, JPN? Plus: 3 Trends des Turniers
Wie geht es weiter im Irankrieg? Die Wahl in Ba-Wü. Weimer, ein "Kulturkampf-Minister"? Fußball: Abstiegskampf!
#7 Öl und KI im Iran-Krieg, die Oscars - und ist ChatGPT die bessere Therapeutin?
Ball in Sicht: Messi, Ronaldo & Co: der letzte Tanz der alten Weltstars
#8:Gewalt im Netz, Wahl in R.-Pfalz, Banksy-Enthüllung und wer fährt zur Fußball-WM?
Ball in Sicht: WM: Wie gut sind ENG, ESP, FRA, NOR, ARG? Und: Könnte Deutschland Frankreich schlagen?
Israels Kriegsziele. Weltwirtschaftskrise. SPD! Einsamkeit. Italiens WM-Drama
Ball in Sicht: Nagelsmanns Fehler, Hoffnung fürs 16tel-Finale: das DFB-Team nach der Ecuador-Pleite
Epstein & die Eliten. Eine NATO ohne die USA? Doom Spending. Aussie Rules Football
Ball in Sicht: Die schönsten Trikots, unfaire Regel, die Schiedsrichter! Top-Themen rund um die WM
Ungarn nach Orbán. NSDAP-Kartei. Sind wir alle Narzissten? Torwart-Legende Manuel Neuer
Ball in Sicht: Gründe für das WM-Aus. Nagelsmann-Desaster. Kommt Klopp? Was jetzt geschehen muss
Was treibt Open AI/Sam Altman?, KI-Einfluss auf die Politik, Trump vs. Papst + Trainerin Eta
Ball in Sicht: Das 16tel Tipp-Duell: ESP-AUT, POR-CRO, CH-ALG, AUS-EGY, ARG-KAP, KOL-GHA
Wer entscheidet im Iran-Krieg? Timmy, der Wal. The Pitt. Darf man Amerika noch lieben? Playoffs!

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