Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
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Land in Sicht - Der News-Talk mit Klaus Brinkbäumer & Friends
Die Welt ist in Bewegung – politisch, gesellschaftlich, kulturell. Land in Sicht ist der Podcast für alle, die in unübersichtlichen Zeiten Orientierung suchen. In diesem Podcast sprechen wir über das, worum es wirklich geht: Zusammenhänge statt Schlagzeilen Mit Klaus Brinkbäumer, Karl-Theodor zu Guttenberg, Rüdiger Barth, Ricardia Bramley und Peter Greve diskutiert ein außergewöhnliches Panel aus erfahrenen Journalisten, Analysten und Beobachtern über: Geopolitik und internationale Machtverschiebungen • Gesellschaftliche Debatten und politische Kultur • Kunst, Kultur und Sport • Deutschland, Europa und die Welt LAND IN SICHT ist ein Guttenberg Podcast. Eine Produktion der Open Minds Media in Zusammenarbeit mit seven.one media. Executive Producer: Rüdiger Barth Senior Producer: Ricardia Bramley Schnitt und Sound Design: Lili Johanssen. Sprecher: Bernd Lambrecht. Neue Folgen jeden Dienstag.
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