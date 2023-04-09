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Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Wie du mir, so ich dir: Alle gegen alle!

SAT.1Staffel 2Folge 10vom 09.04.2023
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Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Folge 10: Wie du mir, so ich dir: Alle gegen alle!

119 Min.Folge vom 09.04.2023Ab 12

In der neuen Woche gibt es ein Wiedersehen mit bereits ausgeschiedenen Kandidat:innen, die es mit Hilfe der Coaches zurück ins Camp geschafft haben. Das sogenannte "Team Pink" tritt nun gegen die acht verbliebenen Teilnehmer:innen an, was nicht bei allen auf Begeisterung stößt. In einem griechischen Restaurant erwartet die Teams außerdem eine Challenge, die es in sich hat. Wer kann den leckeren, kalorienreichen Gerichten widerstehen und besinnt sich auf eine gesunde Ernährung?

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