Das große Umstyling mit Wow-EffektJetzt ohne Werbung streamen
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 11: Das große Umstyling mit Wow-Effekt
125 Min.Folge vom 16.04.2023Ab 12
Die verbliebenen Kandidat:innen haben sich in den letzten zehn Wochen optisch deutlich verändert. Im großen Umstyling wird ihr Look nun auf ihr neues Körpergefühl abgestimmt. Außerdem steht die nächste Challenge bevor, in der die Teilnehmer:innen erstmals auf sich allein gestellt sind. Während bei einigen von ihnen weiterhin die Kilos purzeln, müssen andere das Camp für immer verlassen. Wer kann das Battle auf der Waage für sich entscheiden und die Konkurrenz hinter sich lassen?
Alle Staffeln im Überblick
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen