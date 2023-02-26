Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Kenne deinen Gegner!

SAT.1Staffel 2Folge 4vom 26.02.2023
Joyn+
Kenne deinen Gegner!

Kenne deinen Gegner!Jetzt ohne Werbung streamen

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Folge 4: Kenne deinen Gegner!

117 Min.Folge vom 26.02.2023Ab 12

Unter dem Motto "Kenne deinen Gegner!" starten die verbliebenen Kandidat:innen in eine neue Woche voller schweißtreibender Herausforderungen. Beim Sport mit Ramin und Sigrid müssen die Teams Leistung zeigen. Wer kann die Übung am längsten durchführen und wer wirft nach kurzer Zeit das Handtuch? Außerdem fischen die Teilnehmer:innen gemeinsam Steine aus dem Meer. Am Ende der Woche entscheidet die Waage, von welchem Teammitglied sich die Trainer diesmal verabschieden müssen.

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
SAT.1
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Alle 2 Staffeln und Folgen