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Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Stillstand ist keine Option

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 05.03.2023
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Leben leicht gemacht - The Biggest Loser

Folge 5: Stillstand ist keine Option

125 Min.Folge vom 05.03.2023Ab 12

Die Trainer Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa wollen ihre Schützlinge zu Höchstleistungen anspornen. Doch seit einigen Tagen herrscht bei vielen Teilnehmer:innen ein Motivationstief. Auch die Wochen-Challenge verlangt ihnen einiges ab und nicht alle Kandidat:innen kommen unbeschadet davon. Wer kann diese Woche im Kampf gegen die Kilos punkten und wer muss das Camp als nächstes verlassen?

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