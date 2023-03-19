Paarmodus an: Doppelt oder nichtsJetzt ohne Werbung streamen
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 7: Paarmodus an: Doppelt oder nichts
124 Min.Folge vom 19.03.2023Ab 12
Die Teilnehmer:innen sollen sich diese Woche in Paaren zusammenfinden. Um die bevorstehenden Aufgaben gemeinsam zu meistern, ist Teamgeist gefragt. Die Challenge verlangt den Kandidat:innen diesmal nicht nur sportliches Können ab, sie müssen auch Köpfchen beweisen. Wer zieht an einem Strang und welches Pärchen muss das Camp am Ende womöglich zusammen verlassen?
Alle Staffeln im Überblick
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen