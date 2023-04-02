Werden jetzt aus Freunden Feinde?Jetzt ohne Werbung streamen
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Folge 9: Werden jetzt aus Freunden Feinde?
125 Min.Folge vom 02.04.2023Ab 12
In dieser Woche werden aus Teampartnern plötzlich Kontrahenten. Im Duell müssen die Kandidat:innen beweisen, wer den stärksten Willen hat, um als Sieger hervorzugehen. Sigrid Ilumaa und Ramin Abtin beobachten ihre Schützlinge und bewerten, welche Fortschritte sie gemacht haben. Wer schafft es, mühelos einen 60-80 Kilogramm schweren Ball eine Bergstraße hinaufzurollen? Außerdemm hat Campchefin Dr. Christine Theiss noch eine Überraschung für die Teilnehmer:innen parat.
Alle Staffeln im Überblick
Leben leicht gemacht - The Biggest Loser
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow, Gesundheit
Produktion:GR, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: SAT.1
Enthält Produktplatzierungen