Lebensretter hautnah - Wenn jede Sekunde zählt
Folge vom 21.09.2020: Patient läuft blau an
91 Min.Folge vom 21.09.2020Ab 12
Nicht selten kommt es bei Rettungseinsätzen zu ungeahnten Komplikationen, auf die die Einsatzkräfte in Sekundenschnelle reagieren müssen. So auch in dieser Folge. In Jena kämpfen Petro (55) und Felix (22) um das Leben eines Patienten, der dringend beatmet werden muss. In Straubing hat man es mit einem übergriffigen Patienten zu tun und die Stuttgarter Einsatzkräfte müssen sich die Polizei zur Unterstützung dazu holen. Bildrechte: SAT.1/Müller, Benedikt.
