Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Legends Uncovered - Expedition ins Abenteuer

Geheimnisvolles Vietnam

DMAXStaffel 1Folge 1vom 26.11.2025
Geheimnisvolles Vietnam

Geheimnisvolles VietnamJetzt kostenlos streamen

Legends Uncovered - Expedition ins Abenteuer

Folge 1: Geheimnisvolles Vietnam

45 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Die Hang Son Doong im Nationalpark Phong Nha-Ke Bang in Vietnam gilt als die größte Höhle der Welt. André Rygiert träumt schon lange von einem Drohnen-Flug in dem gigantischen Felsenlabyrinth. Und sein Begleiter Joris interessiert sich im Dschungel sehr für die Flora und Fauna. Von der Geißelspinne mit ihren langen Beinen ist der Hobby-Biologe besonders fasziniert. Zusammen mit Kameramann Julian reist das Duo in dieser Folge nach Vietnam. Um ihre selbst gesteckten Ziele zu erreichen, müssen die Männer in Südostasien spannende Herausforderungen meistern.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Legends Uncovered - Expedition ins Abenteuer
DMAX
Legends Uncovered - Expedition ins Abenteuer

Legends Uncovered - Expedition ins Abenteuer

Alle 1 Staffeln und Folgen