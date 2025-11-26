Geheimnisvolles VietnamJetzt kostenlos streamen
Legends Uncovered - Expedition ins Abenteuer
Folge 1: Geheimnisvolles Vietnam
45 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12
Die Hang Son Doong im Nationalpark Phong Nha-Ke Bang in Vietnam gilt als die größte Höhle der Welt. André Rygiert träumt schon lange von einem Drohnen-Flug in dem gigantischen Felsenlabyrinth. Und sein Begleiter Joris interessiert sich im Dschungel sehr für die Flora und Fauna. Von der Geißelspinne mit ihren langen Beinen ist der Hobby-Biologe besonders fasziniert. Zusammen mit Kameramann Julian reist das Duo in dieser Folge nach Vietnam. Um ihre selbst gesteckten Ziele zu erreichen, müssen die Männer in Südostasien spannende Herausforderungen meistern.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Legends Uncovered - Expedition ins Abenteuer
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Adventure, Action, Documentary, Entertainment, Western
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.