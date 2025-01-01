Lenßen
Ingo Lenßen hilft Opfern, die selbst aktiv werden wollen. Der Rechtsanwalt ist auf heikle Fälle spezialisiert, bei denen nicht nur juristischer Beistand, sondern auch die Unterstützung privater Ermittler gefragt ist. Mit Fachwissen und Herz nimmt sich das Team um Ingo Lenßen jedem Fall an: Ob vermisste Töchter oder mysteriöse Nachbarn - Lenßen ist immer zur Stelle. In seiner Kanzlei beschäftigt er vier private Ermittler, die in zwei eingespielten Teams zusammenarbeiten.
