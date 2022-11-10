Staffel 4Folge 26vom 10.11.2022
Lenßen übernimmt
Folge 26: Drei Kinder, asozial
23 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12
Drei Kinder, asozial: Team Lenßen erfährt von Luisa (37) und Patrick Hanisch (36), dass ihre Kinder Milan (9) und Frieda (7) des Süßigkeiten-Diebstahls bezichtigt werden und sogar Schmerzensgeld zahlen sollen!
Lenßen übernimmt
