Staffel 4Folge 89vom 16.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 89: Zweikampf
23 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 12
Elena Hecker (39) wendet sich an Ingo Lenßen. Ihrem Sohn Noah (15) wird vorgeworfen, seinen Judo-Kollegen Samuel Schneider (16) angegriffen und schwer verletzt zu haben. Nur weil dieser der schärfste Konkurrent sei? Laut Trainer Arndt Weigand (46) gab es einen Streit in der Umkleide. Dieser Fall wirft einige Fragen auf: Warum wurde Samuel in der Mädchenumkleide gefunden, was hatte er da zu suchen? Hat er dort womöglich Mädchen belästigt und Noah wollte es unterbinden?
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1