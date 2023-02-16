Zum Inhalt springenBarrierefrei
Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 89vom 16.02.2023
Zweikampf

Lenßen übernimmt

Folge 89: Zweikampf

23 Min.Folge vom 16.02.2023Ab 12

Elena Hecker (39) wendet sich an Ingo Lenßen. Ihrem Sohn Noah (15) wird vorgeworfen, seinen Judo-Kollegen Samuel Schneider (16) angegriffen und schwer verletzt zu haben. Nur weil dieser der schärfste Konkurrent sei? Laut Trainer Arndt Weigand (46) gab es einen Streit in der Umkleide. Dieser Fall wirft einige Fragen auf: Warum wurde Samuel in der Mädchenumkleide gefunden, was hatte er da zu suchen? Hat er dort womöglich Mädchen belästigt und Noah wollte es unterbinden?

