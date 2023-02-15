Staffel 4Folge 95vom 15.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 95: Geheimnisse eines Sohnes
23 Min.Folge vom 15.02.2023Ab 12
Ingo Lenßen hilft Ramona Grein (46), da ihr Sohn Philip (20) wegen Körperverletzung angezeigt wurde. Er soll seine Ex-Freundin Klara Jansen (19) gegen eine Wand geschubst haben, was zu einer schweren Kopfverletzung führte. In der Schlosserei, in welcher beide arbeiten, bleibt die Tat nicht geheim, weswegen ihm die Kündigung droht. Doch es kommt noch schlimmer, als ein Video auftaucht - Philip küssend mit einem Jungen. Wird er deswegen schikaniert?
Lenßen übernimmt
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
12
