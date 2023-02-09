Staffel 4Folge 84vom 09.02.2023
DiamantenfieberJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 84: Diamantenfieber
23 Min.Folge vom 09.02.2023Ab 12
Jenny Hauser (38), Inhaberin eines kleinen Modeschmuck-Shops, benötigt die Hilfe von Anwalt Ingo Lenßen. Anstatt mit ihr das einjährige Bestehen zu feiern, nehmen ihr wütende Kundinnen den Laden auseinander. Der Grund dafür sind manipulierte Flyer, die ein Geschenk ihrer Wahl aus dem Gesamtsortiment versprechen. Würde Jenny dem nachkommen, wäre sie ruiniert. Zudem droht ihr eine Anzeige wegen Betrugs. Hat hier wohlmöglich die Konkurrenz ihre Finger im Spiel?
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1