Staffel 4Folge 91vom 13.02.2023
VerschollenJetzt kostenlos streamen
Lenßen übernimmt
Folge 91: Verschollen
23 Min.Folge vom 13.02.2023Ab 12
Ingo Lenßen greift ein, als das Ordnungsamt den Kindern von Lea Venske (39) ein Bußgeld androht, als sie Suchplakate für ihren verschollenen Vater anbringen. Die Mutter der beiden, offenbart: Seit ihr Mann Marcus Venske (44) vor einem Jahr nach einem Bootsunfall spurlos verschwunden ist, ist sie finanziell in Notlage und kann nicht einmal mehr die Rechnungen für ihren Blumenladen bezahlen. Doch was ist mit dem Familienvater geschehen? Gibt es noch Hoffnung?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Lenßen übernimmt
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Krimi-Drama, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1