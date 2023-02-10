Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Lenßen übernimmt

SAT.1Staffel 4Folge 82vom 10.02.2023
In den eigenen vier Wänden

In den eigenen vier WändenJetzt kostenlos streamen

Lenßen übernimmt

Folge 82: In den eigenen vier Wänden

23 Min.Folge vom 10.02.2023Ab 12

Ingo Lenßen erfährt vom Einbruch in Ben Handkes Stammcafé und bietet Inhaberin Mira Simons (40) seine Hilfe an. Es wurde nicht nur die ganze Einrichtung zerstört, sondern auch ihre Schwester Freya Barth (36) verletzt. Gestohlen wurde jedoch nichts. Handelt es sich hier um Vandalismus? Auch entdeckt Team Lenßen Ungereimtheiten an Freyas Geschichte: Ihre Verletzung kann nicht vom Einbrecher kommen. Doch warum die Lüge? Ist sie in den Einbruch verwickelt?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Lenßen übernimmt
SAT.1

Lenßen übernimmt

Alle 4 Staffeln und Folgen