Staffel 4Folge 82vom 10.02.2023
Lenßen übernimmt
Folge 82: In den eigenen vier Wänden
Ab 12
Ingo Lenßen erfährt vom Einbruch in Ben Handkes Stammcafé und bietet Inhaberin Mira Simons (40) seine Hilfe an. Es wurde nicht nur die ganze Einrichtung zerstört, sondern auch ihre Schwester Freya Barth (36) verletzt. Gestohlen wurde jedoch nichts. Handelt es sich hier um Vandalismus? Auch entdeckt Team Lenßen Ungereimtheiten an Freyas Geschichte: Ihre Verletzung kann nicht vom Einbrecher kommen. Doch warum die Lüge? Ist sie in den Einbruch verwickelt?
