SAT.1Staffel 4Folge 85vom 08.02.2023
Folge 85: Baby mit Sprengkraft

23 Min.Folge vom 08.02.2023Ab 12

Ingo Lenßen hilft Peggy Kahle (37). Sie wurde samt ihrem Baby Nelio (3 Monate) von ihrem Mann Mike Kahle (38) und ihrer Schwiegermutter Gabi Kahle (59) rausgeworfen und weiß nun nicht wohin. Das gemeinsame Konto wurde auch gesperrt. Team Lenßen erfährt, dass Mike sich trennen möchte, da er glaubt, sie habe ihn betrogen. Nach Vermutung seiner Mutter Gabi, mit ihrem Chef Fernando Rodriguez (40). Wird diese Vermutung bestätigt oder gibt es einen weiteren Grund?

