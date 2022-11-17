Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 31vom 17.11.2022
23 Min.Folge vom 17.11.2022Ab 12

Ingo Lenßen fällt dieser Fall quasi vor das Auto: Doch Jana Beck (16), welche in Todesangst vor jemandem weggelaufen zu sein scheint, möchte unter keinen Umständen die Polizei einschalten. Nachdem ihre Mutter dem Anwalt eine Sterbeanzeige zeigt, gilt es keine Zeit zu verlieren. Doch das Mädchen schweigt weiter.

SAT.1

